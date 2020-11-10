Поврежденные мосты, дома и дороги: шторм "Эта" вызвал мощные наводнения в Мексике
Служба гражданской защиты сообщила, что повреждены 906 домов, 13 дорог и 2 моста.
В Оксолотане в штате Табаско выпало 315 мм осадков, а в Ескалон в штате Чьяпас - 279,5 мм осадков.
Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на данные мексиканской компании Servicio Meteorológico Nacional (SNM).
На Филиппины налетел мощнейший шторм за историю наблюдений в стране: погибли десятки людей (фоторепортаж, видео)
Ранее ураган «Эта» вызвал разрушения по всей Центральной Америке, десятки людей погибли в Гватемале, Гондурасе, Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.
Власти штата Чьяпас 6 ноября сообщили, что по меньшей мере 19 человек погибли и более 900 домов были повреждены.
По данным гражданской защиты штата Чьяпас, в общей сложности 20 муниципалитетов в штате пострадали от наводнений и оползней.
Служба гражданской защиты сообщила, что повреждено 906 домов, 13 дорог и 2 моста.
Также сообщалось о двух погибших в результате наводнения в штате Табаско, где около 80 тысяч человек пострадали от ливней.
Между тем, в соседнем Веракрусе, по меньшей мере 3 тысячи домов были повреждены наводнением, и более 10 тысяч человек пострадали в южных частях штата.
Некоторые из пострадавших районов Мексики находятся недалеко от границы с Гватемалой, которая за последние несколько дней пережила разрушительные наводнения и оползни.
Наводнения, оползни и тайфуны в мире:
- Во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна массово эвакуируют людей (фото, видео)
- Остров в Греции поднялся на десятки сантиметров после землетрясения - ученые
- Наводнения и оползни: в Никарагуа и Гондурасе бушует шторм "Эта", есть жертвы (фоторепортаж)
- Вода поднялась на 1,5 метра: в Бразилии за день выпало почти полугодовое количество осадков (видео)
- Шесть рек вышли из берегов из-за наводнения в Колумбии затоплены тысячи домов
- Винница+7°... -2°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+7°... +2°
- Кропивницкий+7°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+8°... +2°