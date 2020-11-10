Поврежденные мосты, дома и дороги: шторм "Эта" вызвал мощные наводнения в Мексике

Служба гражданской защиты сообщила, что повреждены 906 домов, 13 дорог и 2 моста.

Спасатели помогают пострадавшим от наводнения / Civil Protection Chiapas

В Оксолотане в штате Табаско выпало 315 мм осадков, а в Ескалон в штате Чьяпас - 279,5 мм осадков.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на данные мексиканской компании Servicio Meteorológico Nacional (SNM).

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Ранее ураган «Эта» вызвал разрушения по всей Центральной Америке, десятки людей погибли в Гватемале, Гондурасе, Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.

Власти штата Чьяпас 6 ноября сообщили, что по меньшей мере 19 человек погибли и более 900 домов были повреждены.

По данным гражданской защиты штата Чьяпас, в общей сложности 20 муниципалитетов в штате пострадали от наводнений и оползней.

Служба гражданской защиты сообщила, что повреждено 906 домов, 13 дорог и 2 моста.

Также сообщалось о двух погибших в результате наводнения в штате Табаско, где около 80 тысяч человек пострадали от ливней.

Между тем, в соседнем Веракрусе, по меньшей мере 3 тысячи домов были повреждены наводнением, и более 10 тысяч человек пострадали в южных частях штата.

Некоторые из пострадавших районов Мексики находятся недалеко от границы с Гватемалой, которая за последние несколько дней пережила разрушительные наводнения и оползни.

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