Ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми, однако уже в конце недели снова похолодает.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, температура воздуха в Украине составит +18...+23 градуса, на востоке до +24, а на юге местами до +25...+27 градусов. Чуть посвежее будет в западных областях, +16...+ 21 градус.
Днем 30 сентября будет дождливо в центральной части, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы - без существенных осадков.
"Теплая погода еще побудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и похолодает", - отметила синоптик.
Потепление в Украине: что говорят синоптики
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.
По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода. "На выходных, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.
Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.
По словам народного синоптика Стаса Щедрина, погода в Украине будет меняться постепенно. Дождей станет меньше, а температура еще повысится. В дальнейшем, по его данным, в почти всей стране станет еще теплее - до 13-17° по ночам и до 22-27° в дневной период, и только в северных областях будет немного прохладнее - от 7-11° ночью и до 17-20° тепла днем.