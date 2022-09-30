Изменения погоды стоит ждать уже в конце недели.

Ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми, однако уже в конце недели снова похолодает.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, температура воздуха в Украине составит +18...+23 градуса, на востоке до +24, а на юге местами до +25...+27 градусов. Чуть посвежее будет в западных областях, +16...+ 21 градус.

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Днем 30 сентября будет дождливо в центральной части, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы - без существенных осадков.

"Теплая погода еще побудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и похолодает", - отметила синоптик.

Потепление в Украине: что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода. "На выходных, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, погода в Украине будет меняться постепенно. Дождей станет меньше, а температура еще повысится. В дальнейшем, по его данным, в почти всей стране станет еще теплее - до 13-17° по ночам и до 22-27° в дневной период, и только в северных областях будет немного прохладнее - от 7-11° ночью и до 17-20° тепла днем.

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