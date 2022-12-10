По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, потепление будет сопровождаться осадками.

В Украине сегодня и завтра ожидается аномально теплая погода. В то же время, потепление будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в Украину стремительно врывается африканское тепло. Синоптик пояснил, что в ближайшие дни усилятся воздушные потоки с юго-запада, которые непосредственно будут поставлять теплый и влажный воздух африканского происхождения на территорию Украины. Из-за этого в ближайшие двое суток по всей территории Украины ожидается аномально теплая, неустойчивая погода с осадками, а также усилением ветра.

Наиболее высокие показатели, по данным синоптика, ожидаются в центральных и южных областях страны. Здесь днем столбики термометров поднимутся до +10°...+15°, а местами и выше. В других областях также будут наблюдаться устойчивые положительные температуры.

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"Кроме того, серия из нескольких южных циклонов вызовет значительные осадки почти по всей стране, преимущественно в виде дождя, в западной части местами со снегом. Ожидается значительное снижение атмосферного давления и порывы ветра", - предупредил синоптик.

Об изменении погоды на выходных предупредила и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 10 и 11 декабря в Украине будет наблюдаться активная атмосферная деятельность с осадками и порывистым ветром. В то же время, по ее прогнозу, ожидается очень теплая погода.

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине будет мокро, но тепло. Температура в большинстве областей будет в пределах +4°...+7°, на юге воздух прогреется до +10°...+15° и только в отдельных областях на северо-западе и севере Украины ожидается более прохладная погода.

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