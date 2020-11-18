Ночь превратилась в день: над югом Испании взорвался метеорит (видео)

Огненный шар можно было увидеть с расстояния более 500 километров.

Над Испанией сгорел метеорит / скриншот

16 ноября 2020 года над югом Испании был замечен красивый и очень яркий огненный шар.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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Самые впечатляющие снимки были получены из Севильи. Из этого города можно было увидеть, как огненный шар, который имел интенсивный сине-зеленый цвет, на мгновение превращает ночь в день. На самом деле метеорит был настолько ярким, что его можно было увидеть с расстояния более 500 километров.

Этот болид образовался от кометы, которая влетела в атмосферу со скоростью около 227000 км/ч. Огненный шар появился на высоте около 132 км над Андалусией (юг Испании) и сгорел на высоте около 61 км над югом Португалии.

Яркий метеорит над США

31 октября 2020 года яркий огненный метеорит пронесся по ночному небу над восточной частью США. Американское метеорное общество (AMS) получило 247 сообщений от свидетелей, большинство из которых описали объект как "яркий" и "самый большой" из всех, что они видели.

AMS получило 247 показаний от свидетелей из Иллинойса, Индианы, Северной Каролины, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии, на севере до Мичигана и на юге до Джорджии.

Очевидец из Луисвилла говорит, что этот метеорит был намного больше, чем любая падающая звезда, которую он когда-либо видел.

Другой очевидец, из Бакстера, штат Теннеси, показал, что "огненный шар светился разными цветами, когда взорвался в небе".