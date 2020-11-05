"Огненный шар светился разными цветами": над США взорвался метеорит (видео)

Очевидцы утверждают, что этот метеорит был намного больше, чем любая падающая звезда, которую они когда-либо видели.

Над восточной частью США взорвался метеорит / Скриншот

31 октября 2020 года яркий огненный метеорит пронесся по ночному небу над восточной частью США. Американское метеорное общество (AMS) получило 247 сообщений от очевидцев, большинство из которых описали объект как "яркий" и "самый большой" из всех, что они видели.

Об этом сообщает The Watchers.

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Судя по карте траектории, огненный шар двигался с северо-запада на юго-восток и был виден из района Франкфурта в Северный Мидлтаун, штат Кентукки.

AMS получило 247 свидетельств очевидцев из Иллинойса, Индианы, Северной Каролины, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии, на севере до Мичигана и на юге до Джорджии.

Очевидец из Луисвилля говорит, что этот метеорит был намного больше, чем любая падающая звезда, которую он когда-либо видел.

Другой очевидец, из Бакстера, штат Теннесси, засвидетельствовал, что "огненный шар светился разными цветами, когда взорвался в небе".

Странный огненный шар в небе над Австралией

В понедельник жители Австралии стали свидетелями удивительного света, который излучал неизвестный шар зеленовато-синего цвета. Свидетели необычного события начали рассказывать об увиденном в социальных сетях.

По словам очевидцев, огненный шар летел ночным небом более 30 секунд. Кто-то назвал ее метеоритом, кто-то – падающей звездой.

В то же время ученым трудно определить, было ли это космическое тело метеоритом из-за недостатка нужного оборудования для отслеживания именно в том регионе материка. Впрочем, они предполагают, что вспышку мог вызвать именно метеорит, вошедший в атмосферу планеты.