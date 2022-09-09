Осадки ожидаются в большинстве областей Украины и в субботу, и в воскресенье.

Ближайшие выходные, 10 и 11 сентября, принесут в Украину холодную и мокрую погоду. Местами температура днем упадет всего до +10°...+15°, а дожди накроют практически всю страну, кроме некоторых восточных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, дождь, температура воздуха ночью +10°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем - до +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

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Во Львове в субботу ночью +13°, днем +19°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +12°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная, ночью +10°, днем +15°, дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +10°...+22°, сильный дождь. В воскресенье температура будет +9°...+20°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°, сильный дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+20°, гроза.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +16°. В воскресенье температура составит +13°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+24°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+25°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +7°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +10°, днем столбики термометров покажут +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +13°...+20°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +12°...+17°, небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, до +17°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +10°...+16°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ливень, ночью +20°, днем +24°. В воскресенье - пасмурно, дожди с грозами, температура +19°...+22°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +13°...+23°.

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