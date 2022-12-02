3 и 4 декабря в Украине ожидается необыкновенно высокое атмосферное давление.

На выходных, 3 и 4 декабря, погоду в Украине будет определять большой антициклон Erik. Из-за его действия ожидается прохладная и сухая погода с аномально высоким атмоферным давлением. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, в Украину благодаря устойчивым восточным ветрам будет поступать прохладный и сухой континентальный воздух. Он прогнозирует, что среднесуточные температуры ожидаются на 1-3 градуса ниже нормы. На Закарпатье благодаря горам, которые задерживают холодную воздушную массу с востока, сохранится теплая погода.

"Отметим также и аномально высокое атмосферное давление, которое в воскресенье в восточных и северных областях достингет 784-785 миллиметров ртутного столба, на остальной территории Украины будет колебаться в пределах 772-780. На это следует обратить внимание особое людям с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - отметил Игорь Кибальчич.

Видео дня

Как сообщал Погода УНИАН, в первые выходные декабря в Украине ожидается сухая, но морозная погода. Днем в большинстве областей будет " ноль "или небольшой" минус", а по ночам температура местами будет опускаться до -6°...-9°. Традиционно теплее всего будет в южных областях Украины - до +3°...+ 4°, и в Зкарпатской области, где ожидается до + 7 тепла.

В то же время в Карпатах объявили предупреждение о возможных лавины. По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 2-4 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Вас также могут заинтересовать новости: