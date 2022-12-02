Осадков 3 и 4 декабря в Украине не ожидается.

В первые выходные зимы в Украине ожидается сухая, но морозная погода. Днем в большинстве областей будет "ноль" или небольшой "минус", а по ночам температура местами будет опускаться до -6°...-9°. Традиционно теплее всего будет в южных областях Украины - до +3°...+4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем -1°. В воскресенье ночью ожидается -5°, а днем также -2°, облачно с прояснениями.

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Во Львове в субботу ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -5°...0°. В воскресенье температура будет -4°...-1, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -6°, днем -2°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -7°...-4°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье температура составит -5°...-2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +1°...+4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+1°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -5, днем -1°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем -2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -8°, днем -4°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем до +3°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -1°...+2°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -1°...+1°.

В Сваляве завтра ожидаетсяоблачная погода с прояснениями, до +6°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+8°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+3°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до 0°. В воскресенье - ясно и безоблчно, температура -5°...-2°.

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