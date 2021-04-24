Так что при выходе из дома с собой стоит захватить зонт.

Погода в Украине 25 апреля будет холодной и дождливой на западе. В то же время жители восточных областей смогут порадоваться солнышку и +14 градусам тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе и в части центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди. Так что при выходе из дома с собой стоит захватить зонт.

Читайте такжеПохолодание и дожди продолжатся: на выходных температура упадет до +9° (карта)На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, на Донбассе – до +14 градусов. В течение дня с неба будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

На западе Украины в воскресенье будет холодно. В конце апреля температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове холоднее - + 6...+8 градусов.

На севере будет падать дождь во всех областях, кроме Волыни и Ривненщины. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.

В Киеве, по словам синоптика Наталки Диденко, на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля

Ужгород - + 8...+10

Львов - + 6...+8

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь - +7...+9

Черновцы - +7...+9

Хмельницкий - + 7...+9

Луцк - +7...+9

Ривне - + 7...+9

Житомир - +7...+9

Винница - + 8...+10

Одесса - + 11...+13

Николаев - +12...+14

Херсон - + 12...+14

Симферополь - + 12...+14

Кропивницкий - + 9...+11

Черкассы - + 8...+10

Чернигов - + 7...+9

Сумы - + 7...+9

Полтава - + 9...+11

Днепр - + 9...+11

Запорожье - + 12...+14

Донецк - + 11...+13

Луганск - + 12...+14

Харьков - +10...+12

Киев - + 7...+9

Погода в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко