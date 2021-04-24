Погода в Украине 25 апреля будет холодной и дождливой на западе. В то же время жители восточных областей смогут порадоваться солнышку и +14 градусам тепла.
Как сообщает Укргидрометцентр, на западе и в части центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди. Так что при выходе из дома с собой стоит захватить зонт.
Читайте такжеПохолодание и дожди продолжатся: на выходных температура упадет до +9° (карта)На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, на Донбассе – до +14 градусов. В течение дня с неба будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
На западе Украины в воскресенье будет холодно. В конце апреля температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове холоднее - + 6...+8 градусов.
На севере будет падать дождь во всех областях, кроме Волыни и Ривненщины. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.
В Киеве, по словам синоптика Наталки Диденко, на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля
Ужгород - + 8...+10
Львов - + 6...+8
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь - +7...+9
Черновцы - +7...+9
Хмельницкий - + 7...+9
Луцк - +7...+9
Ривне - + 7...+9
Житомир - +7...+9
Винница - + 8...+10
Одесса - + 11...+13
Николаев - +12...+14
Херсон - + 12...+14
Симферополь - + 12...+14
Кропивницкий - + 9...+11
Черкассы - + 8...+10
Чернигов - + 7...+9
Сумы - + 7...+9
Полтава - + 9...+11
Днепр - + 9...+11
Запорожье - + 12...+14
Донецк - + 11...+13
Луганск - + 12...+14
Харьков - +10...+12
Киев - + 7...+9
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