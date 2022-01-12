В некоторых регионах за два дня выпала месячная норма осадков.

Из-за проливных дождей большую часть юго-западной Франции за последние пару дней затопило. Наводнение вызвало хаос в пострадавших районах.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, в результате стихии умерла пожилая женщина. Она утонула в канаве недалеко от своего дома. На данный момент школы остаются закрытыми, а транспортное сообщение значительно нарушено.

В некоторых районах за 48 часов выпало месячное количество осадков. Последствия проливных дождей сильнее всего ощущались в департаменте Верхняя Гаррона, где река с одноименным названием вышла из берегов. Как сообщается, уровень воды в реке был выше нормы на 4,3 метра - такого в городе Тулуза не было два десятка лет.

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По данным издания, сотни людей были эвакуированы из студенческих общежитий на Тулузском острове Иль-дю-Рамье, многие были вынуждены ночевать в спортзале.

Напомним, ранее тропический циклон "Коди" привел к масштабным наводнениям на Фиджи. Центр циклона прошел к югу от острова, не выйдя на берег, но сильные ветры и затяжные проливные дожди привели к наводнениям и повреждениям инфраструктуры. Скорость ветра достигала 74 км/ч. В результате стихии один человек погиб.

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