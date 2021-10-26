Конус вулкана частично обрушился, что привело к усилению извержения.

На Канарских островах после очередного обрушения с новой силой начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, частичное обрушение конуса вулкана привело к тому, что в небо начали бить гигантские фонтаны лавы, газа и пепла. За этим последовала очень сильная взрывная активность.

Отмечается, что накануне значительно увеличилась сейсмическая активность. За сутки произошло 274 землетрясения

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская