Осадки прекратятся ближе к пятнице.

Практически всю неделю Украину будут заливать дожди, которые прекратятся только к пятнице. Температура упадет на несколько градусов и составит +18°...+20°. На Львовщине в четверг будет холоднее всего - до +14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 17 мая, дожди накроют центральные, восточные, часть северных и южных областей, местами ожидаются грозы. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +18°...+28°.

Во вторник дожди и ливни распространятся по всей Украине. В западных областях температура упадет до +16°, на остальной территории останется на уровне +21°.

В среду дожди продолжатся, сухо будет только в Черновцах и в Крыму. Местами по Украине температура упадет до +15°, в центре похолодает до уровня +18°...+19°.

В четверг дожди распространятся по всей Украине, кроме Крыма. Температура в западных областях упадет до +14°, в центре останется на уровне +18°, теплее всего будет в Крыму - до +25°.

В пятницу дожди отступят. Только на Ивано-Франковщине и Херсонщине ожидаются небольшие осадки. По всей Украине выглянет солнце.

В субботу дожди практически полностью покинут страну. Холодно будет только в западных областях - до +16°, на остальной территории температура продожит возвращаться в привычное русло и достигнет +24°.

Народный прогноз на неделю

17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Святая почитается, как покровительница невинных девиц и всех несправедливо обиженных. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: «Приходи работать на белые горохи».

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая:«Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой».

23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался - день Матушки Сырой Земли.

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Автор: Елена Пилипчак