Сегодня в Украине будет много дождей / фото УНИАН
Сегодня по всей Украине температура снизится до комфортных +24°...+26° и пройдут ливни с грозами.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, гроза.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.
- В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.
- В Тернополе 5 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +18°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность и небольшой дождь, ночью +16°, днем +24°.
- В Виннице сегодня будет +18°...+24°, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +24°, ливень.
- В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +24°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, гроза.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+25°, гроза.
- В Одессе 5 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +26°.
- В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +27°, ливень.
- В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +27°, ливень.
- В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +26°, ливень.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+26°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, ливень.
- В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность, дождь, +17°...+20°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +28°.
Погода в Украине 5 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 5 июля
5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
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