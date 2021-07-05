Осадки ожидаются везде, кроме Сумской области.

Сегодня по всей Украине температура снизится до комфортных +24°...+26° и пройдут ливни с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, гроза.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Тернополе 5 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +18°, днем +24°.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность и небольшой дождь, ночью +16°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +18°...+24°, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+25°, гроза.

В Одессе 5 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, ливень.

В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность, дождь, +17°...+20°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +28°.

Народные приметы на 5 июля

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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Автор: Екатерина Лиманская