Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На сегодня, 3 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"3 февраля в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. Днем по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с. Днем в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем +3°...+8°, на Левобережье будет немного прохладнее, 0°...+5°.

В Карпатах ожидается снег и дождь, местами гололед, а на дорогах гололедица. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в феврале - прогноз на месяц

Февраль 2024 в Украине будет теплым и влажным. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в начале месяца в Одесской области и в Крыму возможен прогрев воздуха до +10 °С и даже выше. Ближе к середине февраля не исключены значения +15...+20 °С в отдельные дни. В целом температура за месяц будет на 2-5 градусов выше климатической нормы.

Также в течение месяца ожидаются резкие колебания атмосферного давления, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

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