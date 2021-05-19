В воде заглохли более десятка авто.

Из-за обильного ливня затопило города Червоноград (Львовщина) и Ковель (Волынь). Лить начало под вечер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местных, в воде оказалась более половины улиц. Говорят, что все из-за засоренных стоков, и добавляют: так город плавает каждый раз после сильного дождя. На этот раз в воде заглохли более десятка авто.

Впечатляющее видео подтопления выкладывали в соцсети.

В Ковеле также сразу несколько улиц превратились в реки. На видео видно, как машины еле двигаются в сплошном потоке. По словам местных, вода местами достигала метра.

Затопило также тротуары и частные дворы. Синоптики обещают дожди и следующие несколько дней.

Сильный ливень с градом в Киеве

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На Подоле прошел сильный ливень, дороги залило водой.

В центре города - град. Из-за непогоды столицу сковали пробки.

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Автор: Елена Пилипчак