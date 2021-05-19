Из-за обильного ливня затопило города Червоноград (Львовщина) и Ковель (Волынь). Лить начало под вечер.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам местных, в воде оказалась более половины улиц. Говорят, что все из-за засоренных стоков, и добавляют: так город плавает каждый раз после сильного дождя. На этот раз в воде заглохли более десятка авто.
Впечатляющее видео подтопления выкладывали в соцсети.
В Ковеле также сразу несколько улиц превратились в реки. На видео видно, как машины еле двигаются в сплошном потоке. По словам местных, вода местами достигала метра.
Затопило также тротуары и частные дворы. Синоптики обещают дожди и следующие несколько дней.
Сильный ливень с градом в Киеве
18 мая Киев накрыла гроза, град и штормовой ветер. Температура упала до +17°.
На Подоле прошел сильный ливень, дороги залило водой.
В центре города - град. Из-за непогоды столицу сковали пробки.
На Львовской площади ветка каштана упала на троллейбусную контактную сеть. Поэтому движение троллейбусов в сторону Майдана Независимости было остановлено.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram