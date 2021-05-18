Сегодня, 18 мая, Киев накрыла гроза, град и штормовой ветер. Температура упала до +17°.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
На Подоле идет сильный ливень, дороги залило водой.
В центре города - град. Из-за непогоды столицу сковали пробки.
На Львовской площади ветвь каштана упала на троллейбусную контактную сеть.
Как передает корреспондент УНИАН, из-за грозы у дома на улице Сечевых стрельцов, 7, ветвь отломилась от дерева и повисла на контактной сети троллейбуса.
Поэтому движение троллейбусов в сторону Майдана Независимости остановлено.
Согласно данным Погоды УНИАН, дождь ненадолго прекратится вечером, а затем продолжится всю ночь до утра 19 мая.
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