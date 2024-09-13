Цунами случилось в Гренландии, а вибрация от него дошла вплоть до земной коры.

В сентябре прошлого года на востоке Гренландии обрушилась горная вершина высотой 1,2 километра. Это привело к всплеску воды во фьорде, из-за чего колебания дошли вплоть до земной коры.

Как пишет Sky News, исследователи обнаружили, что обрушение горной вершины произошло из-за истончения ледника у подножия горы из-за изменения климата.

Новое явление, начавшееся над фьордом Диксон на востоке Гренландии, полностью сбило ученых с толку, говорит соавтор исследования доктор Стивен Хикс.

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"Это первый случай, когда выплескивание воды было зафиксировано как колебания земной коры, которые распространяются по всему миру и длятся несколько дней", - сказал доктор Хикс.

Он пояснил, что сейсмометры могут регистрировать различные источники, происходящие на поверхности Земли. Однако никогда ранее не регистрировалась такая длительная, глобально распространяющаяся сейсмическая волна, содержащая только одну частоту колебаний.

"Наше исследование удивительным образом подчеркивает сложные взаимосвязи между изменением климата в атмосфере, дестабилизацией ледникового льда в криосфере, движением водоемов в гидросфере и твердой корой Земли в литосфере", - говорят ученые.

Таяние ледников может вызвать мегацунами - что известно

Ученые-климатлоги озадачены тем, что таяние ледников в Гренландии, которое вызывает массивные оползни, может привести к появлению мегацунами высотой более 100 метров.

"Очевидно, что отступление ледников, которые ранее заполняли целые долины, и таяние вечной мерзлоты приводят к увеличению оползней. Изменение климата ускоряет таяние ледников и, следовательно, может увеличить риск мегацунами", - говорят ученые.

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