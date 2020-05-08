Жертвами ливней в Руанде стали 55 человек

Из-за непогоды был уничтожен 91 дом.

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Жертвами проливных дождей в Руанде стали 55 человек.

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Люди погибли из-за вызванных дождями наводнений и оползней. При этом еще четыре человека получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Из-за непогоды был уничтожен 91 дом, пять мостов и несколько плантаций. От стихии наиболее пострадали районы Гакенке, Мусанзе, Рубаву, Муханга, Нгорореро и Рулиндо.

Напомним, на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм.