По информации горожан, затоплены несколько улиц.

В Одессе из-за ливня временно приостановлено движение части трамваев и троллейбусов.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Из-за подтопления, вызванного непогодой, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусных маршрутов 3 и 8", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды задействовано 8 бригад, 24 единицы техники и 311 сотрудников коммунальных служб.

Как сообщают в соцсетях местные жители, из-за ливня в городе затоплены несколько улиц. В частности, улицы Приморская, Церковная, Черноморского Казачества.

Напомним, сегодня по всей Украине ожидаются грозы, а в некоторых регионах - значительные дожди. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: