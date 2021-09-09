В некоторых областях температура воздуха поднимется до +27°. Без осадков.

В пятницу, 10 сентября, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей ожидается +23°...+25°, на юго-востоке - до + 27°. Завтра в Украину натянет немного облаков. Абсолютно ясная и безоблачная погода сохранится лишь в Сумской и Черниговской областях, а также в некоторых центральных и восточных областях. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +11°, днем +24°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +9°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +8°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +10°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность

В Полтаве завтра - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+21°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

Народные приметы на 10 сентября

10 сентября - преподобного Моисея. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

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Автор: Екатерина Лиманская