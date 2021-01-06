В Украине открылся лавиноопасный сезон
Украинцев предупреждают об опасности в горах.
В районе Черногорского массива в Украине открыли лавиноопасный сезон.
Об этом сообщил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на своей странице в Facebook.
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"По данным Сл Пожежевская(Ивано-Франковская область) лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении.
Снег в Карпатах
Со вчера, 5 января, самый высокогорный горнолыжный курорт Украину Драгобрат активно засыпало снегом.
На видео видно, как снег засыпает лыжные трассы.
Сегодня, 6 января, утром на Драгобрате солнечно и морозно.
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