В Украине открылся лавиноопасный сезон

11:04, 6 января 2021
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Украинцев предупреждают об опасности в горах.

В горах есть вероятность схода лавин / Фото: Трач Руслан
В горах есть вероятность схода лавин / Фото: Трач Руслан

В районе Черногорского массива в Украине открыли лавиноопасный сезон.

Об этом сообщил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на своей странице в Facebook.

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"По данным Сл Пожежевская(Ивано-Франковская область) лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Снег в Карпатах

Со вчера, 5 января, самый высокогорный горнолыжный курорт Украину Драгобрат активно засыпало снегом.

На видео видно, как снег засыпает лыжные трассы.

Сегодня, 6 января, утром на Драгобрате солнечно и морозно.

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Автор: Елена Пилипчак

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