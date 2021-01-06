В Украине открылся лавиноопасный сезон

Украинцев предупреждают об опасности в горах.

В горах есть вероятность схода лавин / Фото: Трач Руслан

В районе Черногорского массива в Украине открыли лавиноопасный сезон.

Об этом сообщил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на своей странице в Facebook.

Читайте также Мокрый снег, дождь и гололедица: спасатели предупредили украинцев об изменении погоды

"По данным Сл Пожежевская(Ивано-Франковская область) лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Снег в Карпатах

Со вчера, 5 января, самый высокогорный горнолыжный курорт Украину Драгобрат активно засыпало снегом.

На видео видно, как снег засыпает лыжные трассы.

Сегодня, 6 января, утром на Драгобрате солнечно и морозно.