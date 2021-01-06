Зимняя сказка в Карпатах: появились впечатляющие фото и видео Драгобрата
Украинцы катаются на лыжах и сноубордах.
Со вчера, 5 января, самый высокогорный горнолыжный курорт Украины Драгобрат активно засыпало снегом.
Фото и видео заснеженного курорта обнародовал Василий Молдавчук на своей странице в Facebook.
Настоящая зима: в Карпатах ударил мороз, горы запорошило снегом (фото)
На видео видно, как снег засыпает лыжные трассы.
Сегодня, 6 января, утром на Драгобрате солнечно и морозно.
Изменение погоды в Украине
Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, местами с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.
Послезавтра, 8 января, в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории-без осадков.
- Винница+3°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+5°... -1°