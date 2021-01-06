Зимняя сказка в Карпатах: появились впечатляющие фото и видео Драгобрата

10:13, 6 января 2021
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Украинцы катаются на лыжах и сноубордах.

На Драгобрате - замечательная снежная погода / Фото Василий Молдавчук
На Драгобрате - замечательная снежная погода / Фото Василий Молдавчук

Со вчера, 5 января, самый высокогорный горнолыжный курорт Украины Драгобрат активно засыпало снегом.

Фото и видео заснеженного курорта обнародовал Василий Молдавчук на своей странице в Facebook.

Настоящая зима: в Карпатах ударил мороз, горы запорошило снегом (фото)

На видео видно, как снег засыпает лыжные трассы.

Сегодня, 6 января, утром на Драгобрате солнечно и морозно.

Горнолыжные трассы засыпало снегом / Фото Василий Молдавчук
Горнолыжные трассы засыпало снегом / Фото Василий Молдавчук

Изменение погоды в Украине

Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, местами с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.

Послезавтра, 8 января, в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории-без осадков.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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Теги: снегзимаКарпатылыжигорыгорнолыжный курортзима в Украине
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