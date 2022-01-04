Декабрь 2021 года выдался в Киеве богатым на осадки и теплее нормы.

Климатологи подвели погодные итоги декабря в Киеве. Этот месяц оказался теплее нормы и очень мокрым, ведь осадков выпало аж на 40% больше обычного.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура декабря в Киеве составила -1,6°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, самым холодным днем было 24 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до -13,2°С, а самым теплым - 11 декабря, когда максимальная температура достигла +7,2°С.

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Также в столице за месяц выпало 66 миллиметров осадков, что составило 140% климатической нормы.

Напомним, в Киеве 2022 год начался с температурных рекордов - зарегистрированная температура характерна для октября. В частности, максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градуса.

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