Волны подобрались к дорогам: появились фото и видео с подтопленной курортной Кирилловки

13:39, 11 декабря 2020
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На днях курортный городок накрыло штормом.

Кирилловка шторм - появились фото и видео с подтопленного курорта / mv.org.ua
Кирилловка шторм - появились фото и видео с подтопленного курорта / mv.org.ua

В Кирилловке Запорожской области непогода вызвала массовые подтопления домов, а морские волны продолжают подмывать пляжи.

Фото и видео появились в сети, сообщает MV.org.ua.

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На днях курортный городок накрыло штормом. Вода затопила десятки баз отдыха на Федотовой косе, пишут журналисты.

Кое-где смыло подпорные конструкции.

Автор видео жалуется, что сильные порывы ветра едва не отнесли квадрокоптер к лиману.  

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Автор: УНИАН

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Теги: штормКирилловка
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