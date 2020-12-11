Волны подобрались к дорогам: появились фото и видео с подтопленной курортной Кирилловки

На днях курортный городок накрыло штормом.

Кирилловка шторм - появились фото и видео с подтопленного курорта / mv.org.ua

В Кирилловке Запорожской области непогода вызвала массовые подтопления домов, а морские волны продолжают подмывать пляжи.

Фото и видео появились в сети, сообщает MV.org.ua.

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На днях курортный городок накрыло штормом. Вода затопила десятки баз отдыха на Федотовой косе, пишут журналисты.

Кое-где смыло подпорные конструкции.

Автор видео жалуется, что сильные порывы ветра едва не отнесли квадрокоптер к лиману.

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