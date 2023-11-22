Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

На сегодня, 22 ноября, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области днем 1-6° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 2-4° мороза.

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"22 ноября на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным специалистов, такая погода может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине похолодает. Почти по всей стране днем будет "минус", только на Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров поднимутся до +3°...+11°.

Так, на западе Украины похолодает до -3°...+5°, на севере будет только -4°...-2°. В восточной части -5°...-1°, в центральной -3°...0°, а на юге традиционно ожидается самая теплая погода, -1°...+7°.

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