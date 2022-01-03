Весь день в столице будет пасмурная погода.

Неделя в киеве начнется с пасмурной и дождливой погоды.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня 3 января в столице ожидается пасмурная погода, сплошная облачность и небольшой дождь.

Ночью температура опустится до +1°, а днем воздух прогреется до +7°.

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Добавит ощущение холода западный ветер, скорость которого составит 3,4 - 4,3 м/с.

Атмосферное давление будем сильно пониженным - 733-735 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +8°, дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.

В Тернополе 3 января ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+7°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице сегодня будет +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+5°, дождь.

В Одессе 3 января - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°, снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +3°, снег с дождем.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +3°, снег с дождем.

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