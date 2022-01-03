Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com
Сегодня, 3 января, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Сухо будет лишь на юго-западе, местами в центральных и южных областях. По всей стране будет плюсовая температура, местами до +7°...+11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +8°, дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.
- В Тернополе 3 января ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+7°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице сегодня будет +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+5°, дождь.
- В Одессе 3 января - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°, снег с дождем.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +3°, снег с дождем.
- В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +3°, снег с дождем.
Погода в Украине 3 января / фото УНИАН
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