В столице будет ясно и безоблачно.

В среду, 16 августа, в Киеве опять будет жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометр не опустятся ниже +20°...+22°, а днем воздух прогреется до +31°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.

Справиться с жарой поможет северо-восточный ветер, скорость которого ожидается от 1 до 2,1 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 16 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Тернополе 16 августа ночью будет +20°, днем +31°, облчно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +17°...+33°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +18° днем +31°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

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