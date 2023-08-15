В среду, 16 августа, в Киеве опять будет жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометр не опустятся ниже +20°...+22°, а днем воздух прогреется до +31°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.
Справиться с жарой поможет северо-восточный ветер, скорость которого ожидается от 1 до 2,1 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 16 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Тернополе 16 августа ночью будет +20°, днем +31°, облчно с прояснениями.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +17°...+33°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +18° днем +31°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.
В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.