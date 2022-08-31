Жертвами стихии стали 380 детей.

Проливные дожди и наводнения затопили треть территории Пакистана и убили более 1100 человек, в том числе 380 детей.

Об этом сообщает Reuters.

В ООН случившееся назвали "беспрецедентной климатической катастрофой". Исторический потоп, вызванный необычно сильными муссонными дождями, разрушил дома, предприятия, инфраструктуру и посевы, затронув 33 миллиона человек - это 15% населения всей Южной Азии.

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Как сообщается, в стране выпало почти на 190% больше осадков, чем в среднем за 30 лет. Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где выпало на 466% больше осадков. Одна треть страны буквально находится под водой.

Напомним, в начале августа в одном из самых жарких и засушливых мест на Земле - Долине Смерти - произошло внезапное наводение. Наводение вызвали экстремальные дожди. Подобного не происходило с 2004 года. В Долине Смерти выпало 3,7 см дождя. Это больше половины годовой нормы осадков в этом самом засушливом месте Северной Америки.

Также по меньшей мере 28 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в штате Кентукки. Наводнения стали вторым крупным бедствием, обрушившимся на Кентукки за последние семь месяцев, после нескольких торнадо, унесших жизни почти 80 человек в декабре 2021 года.

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