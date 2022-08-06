В одном из самых засушливых мест на Земле за день выпало более половины годовой нормы осадков.

В одном из самых жарких и засушливых мест на Земле - Долине Смерти - произошло внезапное наводение.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, наводение вызвали экстремальные дожди. Подобного не происходило с 2004 года. В Долине Смерти выпало 3,7 см дождя. Это больше половины годовой нормы осадков в этом самом засушливом месте Северной Америки.

По данным агентства, из-за наводнения почти тысяча человек оказались заблокированными в национальном парке Долина Смерти в Калифорнии. Его пришлось временно закрыть.

Потоки воды затопили не только автомобили посетителей, но также и некоторые гостиничные номера.

Как сообщается, внезапные наводнения из-за муссонных дождей являются естественной частью экологии Долины Смерти и происходят почти каждый год, постоянно изменяя драматический ландшафт.

Наводнение такого масштаба последний раз наблюдалось почти 20 лет назад - в августе 2004 года. Тогда в результате стихии погибли два человека.

Напомним, 16 августа 2021 года в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию.

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