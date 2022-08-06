В одном из самых жарких и засушливых мест на Земле - Долине Смерти - произошло внезапное наводение.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, наводение вызвали экстремальные дожди. Подобного не происходило с 2004 года. В Долине Смерти выпало 3,7 см дождя. Это больше половины годовой нормы осадков в этом самом засушливом месте Северной Америки.
По данным агентства, из-за наводнения почти тысяча человек оказались заблокированными в национальном парке Долина Смерти в Калифорнии. Его пришлось временно закрыть.
Потоки воды затопили не только автомобили посетителей, но также и некоторые гостиничные номера.
Как сообщается, внезапные наводнения из-за муссонных дождей являются естественной частью экологии Долины Смерти и происходят почти каждый год, постоянно изменяя драматический ландшафт.
Наводнение такого масштаба последний раз наблюдалось почти 20 лет назад - в августе 2004 года. Тогда в результате стихии погибли два человека.
Напомним, 16 августа 2021 года в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию.