Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея
Завтра в Украине будет без осадков.
На праздник Маковея, 14 августа, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook .
"На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода. На значительной части территории дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.
Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный ", - пишет она.
Температура воздуха высокой на юге и западе Украины до +24 ... + 28 градусов, на остальной территории +20 ... + 25 градусов. На севере местами до +18 ... + 20 градусов.
В Киеве завтра температура поднимется до +21 ... + 23 градусов, осадков не ожидается.
Погода в Украине
В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города.
- Винница+24°... +11°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+21°... +13°
- Херсон+27°... +12°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+21°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+25°... +12°