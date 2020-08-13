Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея

15:34, 13 августа 2020
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Завтра в Украине будет без осадков.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

На праздник Маковея, 14 августа, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода. На значительной части территории дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный ", - пишет она.

Температура воздуха высокой на юге и западе Украины до +24 ... + 28 градусов, на остальной территории +20 ... + 25 градусов. На севере местами до +18 ... + 20 градусов.

В Киеве завтра температура поднимется до +21 ... + 23 градусов, осадков не ожидается.

Погода в Украине

В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.

В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города.

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Автор: Ирина Швецова

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