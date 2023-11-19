Укргидрометцентр опубликовал утром актуальный прогноз погоды для Киева.

Появился актуальный прогноз погоды для Киева и Киевской области на утро 19 ноября. По столице снова ударили первые морозы.

Температурный показатель на Киевщине по состоянию на 7:10 показал -2°. В Киеве наблюдается нулевая температура, отмечает Украинский гидрометцентр.

В целом по области ожидается -2..+ 3° утром. Относительная влажность на уровне 74%.

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Атмосферное давление составляет 750 мм. рт.ст.

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе погоды.

В Киевскую область пришло похолодание

Накануне Укргидрометцентр предупреждал, что на Киевскую область надвигается похолодание: температурные показатели будут постепенно снижаться, свидетельствует соответствующий график, составленный до 22 ноября.

Ночью воздух будет прогреваться в пределах 0..-4 мороза, днем ожидается -2..+ 3 градуса тепла.

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