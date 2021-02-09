Климатолог удивила прогнозом на конец февраля и предрекла "экстремальную" весну в Украине

14:00, 9 февраля 2021
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В марте будут морозы, а в апреле и мае страну зальет дождями.

По словам климатолога, в марте еще будет идти снег / Фото REUTERS
По словам климатолога, в марте еще будет идти снег / Фото REUTERS

В Украину первое серьезное потепление придет в конце февраля, но оно будет недолгим - март удивит морозами и снегом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Апостроф.

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По ее словам, "экстремальными" будут апрель и май - ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.

"Это все неустойчиво - это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - отметила она.

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Автор: УНИАН

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