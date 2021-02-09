Климатолог удивила прогнозом на конец февраля и предрекла "экстремальную" весну в Украине
В марте будут морозы, а в апреле и мае страну зальет дождями.
В Украину первое серьезное потепление придет в конце февраля, но оно будет недолгим - март удивит морозами и снегом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Апостроф.
"Осадки будут ослабевать, а морозы серьезно усилятся": синоптик дала прогноз на ближайшие дни в Украине
По ее словам, "экстремальными" будут апрель и май - ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.
"Это все неустойчиво - это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - отметила она.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Закрытые трассы, 40 сантиметров снега и сотни обесточенных сел: непогода бушует в Украине вторые сутки (фоторепортаж, видео)
- В Укргидрометцентре предупредили об "очередном ударе зимы" и рассказали, когда закончатся снегопады (видео)
- Европу замело: в Польше - километровые пробки, в Германии из-за снегопада не могут проехать скорые (фоторепортаж, видео)
- В Киеве выпало 30 сантиметров снега (фоторепортаж)
- В Киеве в "схватку" с непогодой вступил БТР (фото)
- Винница-2°... -9°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир-4°... -14°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-3°... -9°
- Кропивницкий+2°... -6°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк-5°... -11°
- Львов-2°... -7°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-4°... -7°
- Харьков-3°... -6°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы0°... -8°
- Чернигов-6°... -12°
- Черновцы0°... -3°