Максимальное повышение уровня - 1 метр.

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками сегодня, 15 апреля, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"На реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 1 метра", - говорится в сообщении.

Сообщается, что негативных последствий от подъема воды не ожидается.

Зимняя погода в Карпатах

Сегодня, 15 апреля, температура в Карпатах упала до -3°.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер восточный 1-2 м/с. Температура воздуха -3°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

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Автор: Елена Пилипчак