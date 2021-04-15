Сегодня, 15 апреля, температура в Карпатах упала до -3°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер восточный 1-2 м/с. Температура воздуха -3°", - говорится в сообщении.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Снегопад во Львове
14 апреля, во Львове шел мокрый снег.
Температура воздуха в городе составляла +2°, поэтому снег сразу таял, образуя лужи на дорогах и тротуарах. Из-за резкого перепада температуры во Львове наблюдался туман.
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