Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

Сегодня, 15 апреля, температура в Карпатах упала до -3°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер восточный 1-2 м/с. Температура воздуха -3°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Снегопад во Львове

14 апреля, во Львове шел мокрый снег.

Температура воздуха в городе составляла +2°, поэтому снег сразу таял, образуя лужи на дорогах и тротуарах. Из-за резкого перепада температуры во Львове наблюдался туман.

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Автор: Елена Пилипчак