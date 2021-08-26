27 августа осадки ожидаются в западных, восточных и центральных областях.

В Украине завтра, 27 августа, во многих областях ожидаются дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди 27-го августа пройдут в западных областях и периодически в восточных областях. В центральной части будет преимущественно сухо, разве что вечером пройдет местами дождь", - сообщила она.

По словам синоптика, ночная температура в Карпатах, уже опускается до +5, +6 градусов. В конце недели она прогнозирует по всей западной Украине +4...+8 градусов ночью.

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"Однако пока не пугаемся, потому что дневная температура воздуха еще порадует. Завтра, в пятницу, ожидается в большинстве областей Украины +20...+26 градусов, на востоке до +29 градусов. В западных областях будет ниже +18...+23 градуса", - сообщила синоптик.

Также Наталья Диденко сообщила, что на выходные, 28 и 29 августа, в большинстве областей Украины будет комфортная погода, лишь на западе будет воздух более свежим и с периодическими дождями.

Синоптическую ситуацию в ближайшие дни будут определять циклоны. Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала сообщила, что в Украине пройдут локальные грозовые дожди, местами может выпадать град или будут наблюдаться шквалы, в частности, в отдельных центральных районах Одесской и Николаевской областей.

По ее словам, до 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

Как сообщила Александра Хала, на выходных, 28 и 29 августа, снова изменится направление воздушных потоков, начнет поступать более теплый воздух и температура несколько повысится.

Автор: Екатерина Лиманская