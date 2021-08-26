Похолодание, которое пришло в западные и северные области, продлится до выходных.

Похолодание, которое в последние дни накрыло западные и северные области Украины, продержится до выходных.

Об этом в блиц-интервью изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, похолодание, которое сейчас наблюдается в некоторых областях Украины, вызвано тем, что с северо-запада и запада пришел циклон, более холодный воздух.

Синоптическую ситуацию в ближайшие дни будут определять циклоны. Синоптик сообщила, что в Украине пройдут локальные грозовые дожди, местами может выпадать град или будут наблюдаться шквалы, в частности, в отдельных центральных районах Одесской и Николаевской областей.

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По данным синоптика, до 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

Как сообщила Александра Хала, на выходные, 28 и 29 августа, вновь изменится направление воздушных потоков, начнет поступать более теплый воздух и температура несколько повысится.

По ее словам, в Киеве потеплеет уже на выходных: в воскресенье температура будет на уровне +25... +27 градусов. 28 августа в Украине преимущественно без осадков. Лишь на западе и севере ночью местами дождь.

По данным синоптика, с началом следующей недели вновь возможны колебания температуры – немного похолодает.

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Автор: Екатерина Лиманская