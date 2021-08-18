В Хмельницком накануне бушевала непогода: мощный ветер валил деревья, выпал град, улицы города затопило.

Хмельницкий затопило после мощного ливня. В городе кое-где начались проблемы с электричеством и транспортом, ветер повалил деревья, были затоплены улицы и дома.

По данным местного издания "Є", непогода началась около 17 часов и уже вскоре превратила некоторые улицы города в реки. Последствия сильного дождя местные жители сразу же начали публиковать на страницах соцсетей.

Как сообщается, местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром. В частности, сильно затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

Около шести вечера, после второй "серии" ливня, перестали работать светофоры на перекрестке улиц Подольской и Соборной. Традиционно, "поплыла" улица Вайсера, сообщает "Подолье News".

По данным ГСЧС Украины, 17-18 августа в Хмельницком в результате осложнения погодных условий было подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалено 16 деревьев.

"Подразделениями ГСЧС откачано более 2 тыс. метров кубических воды, поваленные деревья распилили и убрали. Работы завершены", - сообщили в ведомстве.

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Автор: Екатерина Лиманская