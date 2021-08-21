По всей стране будет комфортная температура.

Сегодня, 21 августа, во многих областях Украины пройдут дожди, местами - ливни. По всей стране будет небольшая облачность. Теплее всего - на юге, а прохладнее - на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будут лить дожди, местами - ливни. Лишь в Волынской и Ивано-Франковской областях может быть сухо. Температура воздуха будет на уровне +22°...+25°.

На севере ожидается +25°...+28°. В Житомирской области возможны небольшие дожди. На остальной территории - небольшая облачность.

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В центре Украины ожидается комфортная температура на уровне +24°...+28°. В Винницкой и Днепропетровской областях - дожди. На остальной территории - небольшая облачность.

На востоке страны сегодня будет дождливо. Осадки ожидаются во всех областях, а в Харьковской - ливни. Здесь воздух прогреется до +26°...+28°.

На юге сегодня будет теплее всего. В Херсонской области воздух прогреется до +30°, на остальной территории будет +26°...+28°. В Запорожской области - небольшие дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская