Осадки ожидаются во всех уголках Украины.

На этой неделе в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются повсеместно, однако к концу недели они ослабнут. Также в начале недели существенно похолодает. Особенно свежо будет в северных и западных областях. Однако уже ближе к выходных температура в стране начнет повышаться.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с похолодания. Холоднее всего будет в западных и северных областях, +7°...+12°. На остальной территории - чуть теплее, местами даже до +21°. Дожди практически покинут территорию страны, осадки ожидаются лишь на севере и в Крыму.

Во вторник, 21 сентября, похолодание доберется до восточных и южных областей Украины. Здесь столбики термометров покажут +13°...+17°. Местами на севере и северо-востоке пройдут дожди. В ночные часы температура будет опускаться до +4°...+7°.

В среду, 22 сентября, украинцев ждет пасмурная погода. На западе, севере и местами в центре страны пройдут дожди. Холоднее всего будет в северных областях, всего лишь до +8° днем. На востоке, юге и на западе Украины столбики термометров покажут +9°...+12°.

В четверг, 23 сентября, в восточных и западных областях температура будет подниматься до +14°, на севере Украины - по-прежнему прохладнее всего, до +9°. В этот день в большинстве областей пройдут небольшие дожди. Сухая погода ожидается лишь в западных областях.

В пятницу, 24 сентября, температура в Украине начнет повышаться. Потеплеет на несколько градусов по всей стране. В отдельных областях на западе, востоке и юге страны столбики термометров покажут +15°...+19°. Дожди продолжатся.

На выходных в Украину придет потепление. Местами воздух прогреется до +18°...+21°. Дожди продолжит идти по всей стране, однако их интенсивность уменьшится. К тому же, все чаще начнет показываться солнце - по всей стране ожидается небольшая облачность.

Народный прогноз на неделю

20 сентября - мученика Созонта. Многие "одежек" на луковицах - быть зиме холодной.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

22 сентября - праведных Иоакима и Анны. Если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

23 сентября - мученицы Минодоры. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами.

24 сентября - Феодоры преподобной. И бабье лето не всегда до Федоры дотянет. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

26 сентября - Корнилия. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская