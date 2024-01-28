Местами в нашем государстве в понедельник на дорогах может быть гололедица, предупредили в Укргидрометцентре.

Погода завтра в Украине - в понедельник, 29 января, спрогнозирована весенняя в Закарпатской области, там днем ожидается от 0 до +5 градусов.

В первый день новой рабочей недели ночью в Карпатах и юго-восточных регионах ожидается небольшой мокрый снег и снег, а днем осадки возможны в пока еще оккупированном россиянами Крыму, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, который опубликован в Facebook. Синоптики добавили, что в западных регионах нашего государства и в северных ночью и утром кое-где может быть туман.

"На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица... Температура ночью 2-7° мороза, в южной части, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла...", - добавили в Гидрометцентре.

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Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник в Киеве может быть от -4 до -6, а днем - 0...-2. В Гидрометцентре также поделились, что в Киевской области ночью может быть до -7 градусов, а в дневные часы - до 2 градусов тепла.

Синоптик, метеоролог и кандидат географических наук Игорь Кибальчич предупреждал, что в ночь на 19 января в западных и северных областях Украины температура воздуха может составлять ночью -8...-13 градусов, а днем - от -2 до +3.

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