Похоже, прогнозы синоптиков о потеплении не оправдались.

Похоже, прогнозы синоптиков о потеплении в конце января не оправдались. Завтра по Киевщине ударят морозы, в столице температурный минус будет держаться даже днем.

Об этом свидетельствует новый прогноз Украинского гидрометцентра. По его данным, в Киевской области ночью будет 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

"В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза", - говорят синоптики.

В течение дня будет облачно, поэтому на длительный выход солнца рассчитывать не стоит. Утром и ночью на дорогах может быть опасно из-за тумана. Также водителям прогнозируют гололедицу.

Понедельник 29 января ожидается без осадков, со сменными направлениями ветра (скоростью порывов 3-8 м/с).

Диденко обещала на конец января весеннее потепление

На этой неделе синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что уже с 29 января в Украине ожидается резкое потепление. Самыми теплыми днями назывался период 31 января - 1 февраля.

Как отмечала Диденко, речь шла температуре на уровне до +12 градусов тепла, хотя и с возможными осадками.

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