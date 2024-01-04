На севере нашего государства местами ожидается гололедица, отметил Укргидрометцентр.

Погода 5 января в Украине спрогнозирована облачная, в ряде регионе ожидаются осадки, а в двух областях ударит сильный мороз.

Ночью на севере Сумской и Черниговской областей прогнозируется -8...-13 градусов, а днем - от 0 до -5, поделился Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. В этих регионах может быть гололед. Местами на севере возможна гололедица.

Синоптики отметили, что в южной части нашего государства в пятницу температура может составлять +7...+12. "Небольшой дождь и мокрый снег, ночью на Закарпатье и Ивано-Франковщине, днем на востоке страны умеренные осадки... Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с", - подчеркнули в Гидрометцентре.

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Укргидрометцентр уже сообщал, какая погода ожидается 5 января в Киевской области. Синоптики подчеркнули, что возможен небольшой дождь и мокрый снег. В Гидрометцентре добавили, что в некоторых местах на дорогах может быть гололедица.

Температура завтра на Киевщине ночью и в течение дня прогнозируется в пределах 0...5 градусов тепла. В столице Украине может быть немного теплее - в Киеве ожидается от +2 до +4 градусов.

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