В аэропорту Франкфурта отменен каждый десятый рейс.

На выходных в Германии повсюду стояли морозы, а также во многих местах выпал снег. Метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах, которая уже привела к десяткам аварий, а также о ледяном дожде.

Ухудшение погодных условий уже привело к отмене рейсов во многих аэропортах, особенно сильно пострадал аэропорт Франкфурта, который является одним из крупнейших транспортных хабов страны. По данным BILD, из 1090 запланированных на 5 декабря взлётов и посадок 120 были отменены – то есть каждый десятый.

Как сообщил представитель оператора аэропорта Fraport, поскольку взлётно-посадочные полосы необходимо расчищать, а видимость ухудшилась, возможности аэропорта оказались ограничены.

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Кроме того, на фоне погодных условий процесс обработки самолётов противообледенительной жидкостью занимает больше времени.

В аэропорту пассажиров просят уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний и заранее планировать больше времени на дорогу.

Новости туризма

Ранее УНИАН сообщал, что Берлин и Париж соединили прямым скоростным поездом, первый рейс состоялся 16 декабря 2024 года. Он отправляется с парижского вокзала Gare de l’Est в 9:55 утра и прибывает на главный вокзал Берлина в 6:03 вечера.

Также на днях столицу Индии Дели покрыл густой смог, в результате чего представители аэропортов и авиакомпаний предупредили о возможных сбоях в полетах, ведь ухудшение качества воздуха привело к уменьшению видимости до нуля в некоторых районах.

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