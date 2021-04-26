Теплее всего будет в южных регионах.

В понедельник, 26 апреля, дожди покинут территорию Украины. По стране ожидается облачная погода с прояснениями, средняя температура составит +10°. Теплее всего будет на юге - до +14°, а холоднее - на западе, до +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью 0°, днем +9°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет солнечно, ночью -1°, днем +7°.

В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе 26 апреля ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью -1°, днем +9°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Виннице сегодня облачно, -2°...+9°.

В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+11°.

В Одессе 26 апреля - малооблачно, температура ночью +6°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +14°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +4°, днем +13°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +1°, днем +14°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -2°...+8°.

В Харькове - солнечно, температура ночью 0°, днем +13°.

В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +13°.

В Симферополе в понедельник - малооблачно, +3°...+13°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +15°.

Народные приметы 26 апреля

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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Автор: Елена Пилипчак