Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото УНИАН

В понедельник, 26 апреля, дожди покинут территорию Украины. По стране ожидается облачная погода с прояснениями, средняя температура составит +10°. Теплее всего будет на юге - до +14°, а холоднее - на западе, до +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью 0°, днем +9°.
  • Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью -1°, днем +7°.
  • В Луцке будет солнечно, ночью -1°, днем +7°.
  • В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.
  • В Тернополе 26 апреля ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью -1°, днем +9°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
  • В Виннице сегодня облачно, -2°...+9°.
  • В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.
  • В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+11°.
  • В Одессе 26 апреля - малооблачно, температура ночью +6°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +14°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +4°, днем +13°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью +1°, днем +14°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -2°...+8°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью 0°, днем +13°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью 0°, днем +13°.
  • В Симферополе в понедельник - малооблачно, +3°...+13°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +15°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +15°.

Народные приметы 26 апреля

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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Автор: Елена Пилипчак