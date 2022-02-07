Чрезвычайники предупреждают туристов о снегопадах.

На горе Поп Иван Черногорский замело снегом наблюдательный пост спасателей.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным событиям Украины.

Спасателям приходится откапываться с помощью лопаты, чтобы выйти на улицу.

"Собираетесь в горы? Учитывайте, что прежде чем отправиться на помощь, если вы окажетесь в опасности, спасатели должны будут еще откопаться", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВторник в Киеве будет пасмурным и холодным: прогноз погоды на 8 февраляВ ГСЧС напомнили, что 7-8 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

Также в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Ранее сообщалось, что спасатели показали, как выглядят снежные фонтаны в Карпатах.

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