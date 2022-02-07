На горе Поп Иван Черногорский замело снегом наблюдательный пост спасателей.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным событиям Украины.
Спасателям приходится откапываться с помощью лопаты, чтобы выйти на улицу.
"Собираетесь в горы? Учитывайте, что прежде чем отправиться на помощь, если вы окажетесь в опасности, спасатели должны будут еще откопаться", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВторник в Киеве будет пасмурным и холодным: прогноз погоды на 8 февраляВ ГСЧС напомнили, что 7-8 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Также в горных районах возможны оползни снега на дороги.
Ранее сообщалось, что спасатели показали, как выглядят снежные фонтаны в Карпатах.