На сегодня, 24 ноября, во многих областях на западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, утром там ожидается гололед и гололедица на дорогах.
"24 ноября ночью и утром в западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Сумская;
- Черниговская;
- Киевская;
- Житомирская;
- Ривненская;
- Волынская;
- Хмельницкая;
- Тернопольская;
- Львовская;
- Черновицкая;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская.
В Украине ожидается ухудшение погоды: что известно
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра. По его словам, 25 ноября активизируется циклоническая деятельность, из-за этого ожидаются осадки в центральных, южных и западных областях.
На выходных, 26 и 27 ноября, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.