В Украине объявили предупреждение о гололедице / фото Markus Sch, Pixabay

На сегодня, 24 ноября, во многих областях на западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, утром там ожидается гололед и гололедица на дорогах.

"24 ноября ночью и утром в западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях: 

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  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Киевская;
  • Житомирская;
  • Ривненская;
  • Волынская;
  • Хмельницкая;
  • Тернопольская;
  • Львовская;
  • Черновицкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская.
Погода в Украине сегодня / фото Укргидрометцентр

В Украине ожидается ухудшение погоды: что известно

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра. По его словам, 25 ноября активизируется циклоническая деятельность, из-за этого ожидаются осадки в центральных, южных и западных областях.

На выходных, 26 и 27 ноября, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

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