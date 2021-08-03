В некоторых районах из-за дыма наблюдается нулевая видимость.

В Якутии из-за густого дыма от лесных пожаров посреди дня наступила темнота.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что все окутано густой пеленой черного дыма, а с неба падает пепел.

Как сообщается, из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушения пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.

В Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса — и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.

Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Ответственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организация.

Автор: Екатерина Лиманская