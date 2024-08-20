День Независимости в Украине ожидается теплым и без осадков.

Августовские праздники в Украине - День Государственного флага и День Независимости - будут очень теплыми и сухими. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Относительно 23-24 августа, то в эти дни осадки не ожидаются. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в ночные часы составит +13°...+19°, а 23 августа на западе даже будет +10°...+16°. Дневные температуры в этих регионах - днем 23 числа +22°...+28°, а 24 августа - будет +26°...+31°.

"Но остальные территории, остальные - это у нас юг, восток, центр преимущественно, - ночью +18°...+24°, а днем +29°...+34°. Юг, юго-восток остаются местами с сильной жарой в пределах +35...+38 градусов", - сказала Птуха.

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Так, День Независимости в Украине ожидается теплым и без осадков. По Киеву - такие же прогнозы. Дневные максимумы в столице составят +28...+30 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

Первая половина недели в Украине будет очень жаркой, но уже с 21 августа в ряде областей температура снизится на 5-8 градусов. Речь идет о западных, большинстве северных областей и Винницкой области. На остальной территории жара еще задержится.

Ночи в Украине будут довольно теплые, в пределах +15°...+20°. На побережье морей - даже до +23°.

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