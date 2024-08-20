Похолодание ожидается в западных, большинстве северных и в Винницкой области.

На этой неделе кое-где в Украине уже станет свежее - температура снизится на 5-8 градусов.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, какой будет текущая неделя для Украины и сколько еще продержится жара, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что неделя началась с высоких значений температуры, ведь поступила вторая волна жары.

"Соответственно, в ближайшие дни, в принципе, особенно первая половина недели, до четверга, у нас температурные показатели в пределах +28°...+34° - это в дневные часы. А вот по южным, центральным, местами - северным и восточным областям - сильная жара", - сказала эксперт.

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Она добавила, что речь идет о температуре от +35 градусов: показатели составят +35...+38 градусов.

В то же время в среду в западных, большинстве северных и в Винницкой области температура уже несколько снизится: дневные максимумы составят на 5-8 градусов меньше по сравнению с предыдущими показателями.

"Ночи довольно теплые, в пределах +15°...+20°. На побережье морей - даже до +23°", - отметила Птуха.

В течение почти всей недели погода будет без осадков. Только в четверг могут быть небольшие кратковременные дожди по западным, северным областям, в Винницкой и Черкасской. "Дожди, если и будут, то это летние, кратковременного характера", - добавила она.

О том, что на этой неделе в ряде областей Украины дышать станет легче, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 22 августа ожидается ослабление жары на западе, севере и в Винницкой области, а вот на юге и востоке жара еще задержится.

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